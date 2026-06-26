Niewiarygodne ogłoszenie. Usyk zrzekł się wszystkich pasów

W maju 2024 roku Ołeksandr Usyk skompletował w swojej kolekcji wszystkie pasy jakie tylko mógł zdobyć w wadze ciężkiej. Zrobił to, pokonując nieobliczalnego Tysona Fury'ego. Ten wyczyn Usyka był absolutnie historyczny, bo pierwszy raz od 25 lat wszystkie najważniejsze pasy dzierżył ten sam sportowiec.

Po nieco ponad dwóch latach Usyk zdecydował, że czas tych pasów u jego boku dobiegł końca. Ukrainiec w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że zrzeknie się wszystkich swoich pasów.

Usyk ogłasza. Zrzekł się swoich pasów

"To przemyślana decyzja, która - jestem tego pewien - otworzy przede mną nowe możliwości. To nie jest koniec historii. Przed nami dalszy ciąg" - rozpoczął legendarny ukraiński sportowiec.

- To piękny dzień, by ogłosić wam, że wakuje wszystkie pasy, które mam. Zrobię je dostępne dla wszystkich chłopaków, z którymi miałbym boksować. Oddaję pasy, ale nie kończę ze sportem. Wciąż mam przed sobą "ostatni taniec" - powiedział Usyk już na nagraniu. 39-latek pozostaje niepokonany w zawodowych walkach. Usyk dzierżył pasy: WBO, WBA, WBC i IBO.

Ołeksandr Usyk AFP





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