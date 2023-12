Niewiarygodne, mamy mistrza świata w boksie. Polak dokonał historycznego wyczynu

Polak bokserskim mistrzem świata kadetów. To wydarzenie bez precedensu w historii tej dyscypliny sportu. Dziejowy sukces stał się udziałem Fabiana Urbańskiego, który podczas czempionatu w Erywaniu wygrał wszystkie pięć walk w kategorii 70 kg. Dla 16-latka, reprezentującego na co dzień barwy Skorpiona Szczecin, był to debiut na imprezie tej rangi. Polacy wracają do kraju z czterema krążkami.