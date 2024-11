Niewiarygodne, ile Tyson zarobi za walkę. Paul zainkasuje jeszcze więcej

Euforia kibiców towarzyszyła komunikatowi Netflixa o powrocie Mike'a Tysona do boksu. Legendarny pięściarz po blisko dwóch dekadach przerwy zdecydował się po raz kolejny wejść do ringu i zmierzyć się z nie byle jakim przeciwnikiem. Jak ujawnili wówczas przedstawiciele popularnej platformy streamingowej, 58-latek skrzyżuje rękawice z 30 lat młodszym bokserem Jakiem Paulem.

Pierwotnie panowie mieli zmierzyć się 20 lipca, jednak ostatecznie walka musiała zostać przesunięta na 15 listopada ze względu na problemy zdrowotne starszego z panów . Kilka dni temu Mike Tyson ujawnił, co działo się z nim kilka miesięcy temu i dlaczego nie był w stanie wyjść do walki w trakcie lata. Jak się okazało, sytuacja była naprawdę poważna.