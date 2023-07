Szefowie organizacji freak fightowych mają swój złoty czas, który w pełni starają się wykorzystać. Klasyczne sporty walki, takie jak boks czy zapasy, na rodzimym rynku nawet nie zbliżają się do czasów swojej największej popularności. Owszem, gale o światowym rozgłosie, takie jak zbliżająca się we Wrocławiu z pojedynkiem o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej Ołeksandra Usyka, pokazują, że wielki sport ciągle się broni , ale na co dzień przeważa smutna rzeczywistość. Na marginesie, przy czym tu powody są różne, obie wymienione nobliwe dyscypliny, tak "medalodajne" w historii rodzimego sportu, dziś między innymi muszą walczyć o to, aby obronić swoje miejsce w programie igrzysk. Podczas gdy do "rodziny olimpijskiej" wchodzą takie dyscypliny, jak już obecny skateboarding, czy debiutujący w Paryżu breakdance.