Nieudany powrót Holyfielda. Były mistrz znokautowany

Boks

Były mistrz świata wagi ciężkiej Evander Holyfield wrócił po ponad dekadzie do ringu, by zmierzyć się w pokazowej walce z brazylijską gwiazdą MMA - Vitorem Belfortem. Nie był to dla niego powrót udany, bowiem 58-latek przegrał przez techniczny nokaut, do którego doszło już w pierwszej rundzie. Gala odbyła się w kasynie Seminole Hard Rock w Hollywood na Florydzie.

