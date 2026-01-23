Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Niestety nie". Narzeczona polskiego boksera w śpiączce przekazała komunikat

Artur Gac

W ostatnich godzinach najbliżsi mieli nadzieję, że dojdzie do przełomu w sprawie stanu zdrowia Denisa Mądrego. Pięściarza, który od soboty przebywa w stanie śpiączki farmakologicznej. Wczoraj jego narzeczona, Monika Wójcik, informowała Interię, że ma dojść do pierwszej próby wybudzenia jej ukochanego. Dzisiaj nie miała do przekazania najlepszych wieści...

Dwie uśmiechnięte osoby pozują razem na tle plaży i morza w chłodny dzień, obie ubrane w ciepłe kurtki i czapkę.
Denis Mądry i jego narzeczona Monika Wójcikscreenshot/zrzutka.plPUSTE

Boks to arcyniebezpieczny sport, a sytuacja z Denisem Mądrym tylko pokazuje, że jest to dyscyplina bardzo wysokiego ryzyka. Przekonał się o tym 31-letni pięściarz rodem ze Zgorzelca, a zarazem zawodowy bokser, okupując porażkę przed czasem na gali w Dzierżoniowie z Igorem Prygą prawdziwą tragedią.

Denis Mądry bez przełomu. "Niestety nie udało się go wybudzić"

Krótko po walce Mądry, już nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala w Wałbrzychu. Tam prędko przeszedł operację, ratującą życie. - Ściągnięte zostały krwiaki, dodatkowo Denis musiał mieć wycięty fragment kości czaszki, żeby wyrównać ciśnienie śródczaszkowe i zrobić więcej miejsca dla obrzękniętego mózgu. Denis pozostaje w śpiączce farmakologicznej, ale jego obecny stan jest stabilny - mówiła nam w pierwszej rozmowie, ledwie dobę od nieszczęścia, narzeczona Monika Wójcik.

    Wczoraj bliscy nastawiali się na ważny dzień, mianowicie - jak Interii przekazała kobieta - miała zostać podjęta pierwsza próba wybudzenia Denisa. Z jednej strony kobieta sama nadmieniła, powołując się na rozmowy z fachowcami, że proces wybudzania może trwać i nie jest powiedziane, że od razu zakończy się pełnym sukcesem, a ponadto "mózg człowieka to za każdym razem indywidualny przypadek, tam nie ma statystyk", jednak tliła się nadzieja na wyraźny przełom.

    Dzisiaj pani Monika nie mogła jednak przekazać optymistycznych i na swój sposób uspokajających wiadomości.

    - Nie, niestety nie - odpowiedziała pani Monika na moje pytanie, czy Denisa już udało się wybudzić. - Dalej czekamy. Nie wiem, kiedy będzie kolejna próba - dodała. 

    Nieustannie trzymamy kciuki!

