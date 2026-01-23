"Niestety nie". Narzeczona polskiego boksera w śpiączce przekazała komunikat

Boks to arcyniebezpieczny sport, a sytuacja z Denisem Mądrym tylko pokazuje, że jest to dyscyplina bardzo wysokiego ryzyka. Przekonał się o tym 31-letni pięściarz rodem ze Zgorzelca, a zarazem zawodowy bokser, okupując porażkę przed czasem na gali w Dzierżoniowie z Igorem Prygą prawdziwą tragedią.

Denis Mądry bez przełomu. "Niestety nie udało się go wybudzić"

Krótko po walce Mądry, już nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala w Wałbrzychu. Tam prędko przeszedł operację, ratującą życie. - Ściągnięte zostały krwiaki, dodatkowo Denis musiał mieć wycięty fragment kości czaszki, żeby wyrównać ciśnienie śródczaszkowe i zrobić więcej miejsca dla obrzękniętego mózgu. Denis pozostaje w śpiączce farmakologicznej, ale jego obecny stan jest stabilny - mówiła nam w pierwszej rozmowie, ledwie dobę od nieszczęścia, narzeczona Monika Wójcik.

Wczoraj bliscy nastawiali się na ważny dzień, mianowicie - jak Interii przekazała kobieta - miała zostać podjęta pierwsza próba wybudzenia Denisa. Z jednej strony kobieta sama nadmieniła, powołując się na rozmowy z fachowcami, że proces wybudzania może trwać i nie jest powiedziane, że od razu zakończy się pełnym sukcesem, a ponadto "mózg człowieka to za każdym razem indywidualny przypadek, tam nie ma statystyk", jednak tliła się nadzieja na wyraźny przełom.

Dzisiaj pani Monika nie mogła jednak przekazać optymistycznych i na swój sposób uspokajających wiadomości.

- Nie, niestety nie - odpowiedziała pani Monika na moje pytanie, czy Denisa już udało się wybudzić. - Dalej czekamy. Nie wiem, kiedy będzie kolejna próba - dodała.

Nieustannie trzymamy kciuki!

