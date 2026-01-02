W zawodowym sporcie granica wieku przesuwa się coraz bardziej, toteż decyzja 37-letniego Jeremy'ego Lina była dużym zaskoczeniem. Urodzony w amerykańsko-tajwańskiej rodzinie koszykarz pierwszy kontrakt z klubem z najlepszej ligi świata podpisał w 2010 roku, ale po raz pierwszy zaistniał w NBA dwa lata później, gdy związał się z New York Knicks. Za oceanem przez pewien czas było o nim bardzo głośno, jego popularność wykraczała poza sport, aż w 2019 roku zakończył się znaczący etap, gdy opuścił zespół Toronto Raptors.

Lin Yu-ting wzruszona. Mistrzyni uświetniła koniec kariery gwiazdora

Następnie wyruszył do Chin i przez kolejne lata grał w kolejnych klubach. Jego ostatnim, zawodowym domem, byli "Królowie" z jego drugiej ojczyzny - New Taipei. W tym zespole występował od 2023 roku. Wielki rozdział postanowił zamknąć w tym roku, a informacja lotem błyskawicy dotarła do rodaków i kibiców. Również tych słynnych, jak Tajwanka Lin Yu-ting, czyli wicemistrzyni olimpijska w boksie. Gdy 31 sierpnia 2025 roku komunikował swoją decyzję, Yu-ting jadła wtedy kolację. I w jednej chwili podjęła decyzję, że nie może jej zabraknąć na ceremonii pożegnania, ruszając po zakup biletów.

- Bardzo się cieszę, że zawodnik, po niezliczonych staraniach, może zabłysnąć w tej dyscyplinie sportu, zdominowanej głównie przez Europę i Amerykę. Po czym wreszcie wrócić na Tajwan, aby z honorem zakończyć karierę - zareagowała pięściarka, cytowana przez portal cna.com.tw.

Do wielkiej celebry doszło przed kilkoma dniami, dokładnie 28 grudnia. Ceremonia zakończenia kariery Jeremy'ego Lina odbyła się po meczu Kings, z którymi w poprzednim sezonie gwiazdor mistrzostwo ligi. Koszykarza żegnały takie postaci, jak m.in. Lo Chia-ling, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w taekwondo z Tokio.

Wśród VIP-ów najjaśniej świeciła jednak gwiazda Yu-ting, która według doniesień tamtejszych mediów, miała nie ukrywać wielkiego wzruszenia.

- Każdy lubi gwiazdy, ale to, co jest najrzadsze u Jeremy'ego Lina, to fakt, że wykorzystuje swój intelekt i umiejętności, aby wygrywać na boisku. To jak w boksie, gdzie niekoniecznie wygrywa ten, kto ma większą pięść - stwierdziła złota medalistka olimpijska.

Pięściarka dodała, że ogląda mecze koszykarskie, nie tylko zespołów z Tajwanu, ale także z zainteresowaniem włącza transmisje z pojedynków na parkietach NBA.

Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na Tajwanie MOHD RASFAN AFP

Lin Yu-Ting nie walczyła od ponad roku MAURO PIMENTEL AFP

Jeremy Lin Wu Zhuang AFP