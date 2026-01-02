Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewany koniec kariery, rywalka Szeremety w epicentrum. Poruszenie na Tajwanie

Od igrzysk olimpijskich w Paryżu gwiazdą na Tajwanie stała się Lin Yu-ting, która na bokserskim ringu sięgnęła po tytuł mistrzyni olimpijskiej, w finale pokonując Julię Szeremetę. Tymczasem w kraju z Azji Wschodniej zgasła inna gwiazda, która przez lata świeciła w NBA, czyli amerykańsko-tajwański koszykarz Jeremy Lin. Na wieść o decyzji 37-latka obojętnie nie przeszła pięściarka, a o jej postawie rozpisują się tamtejsze portale.

Po lewej sportowiec w czerwonym stroju, prawdopodobnie bokser, z emblematem olimpijskim na piersi; po prawej mężczyzna ubrany w ciemną kratowaną kurtkę, unoszący rękę w geście powitania, stojący na tle jasnej ściany.
Lin Yu-ting pożegnała swojego słynnego na pół rodaka, tajwańsko-amerykańskiego koszykarza Jeremy'ego Lina (z prawej)Aytac Unal/ANADOLU/Anadolu via AFP / MENG YONGMIN/XINHUA/XINHUA VIA AFPPUSTE

W zawodowym sporcie granica wieku przesuwa się coraz bardziej, toteż decyzja 37-letniego Jeremy'ego Lina była dużym zaskoczeniem. Urodzony w amerykańsko-tajwańskiej rodzinie koszykarz pierwszy kontrakt z klubem z najlepszej ligi świata podpisał w 2010 roku, ale po raz pierwszy zaistniał w NBA dwa lata później, gdy związał się z New York Knicks. Za oceanem przez pewien czas było o nim bardzo głośno, jego popularność wykraczała poza sport, aż w 2019 roku zakończył się znaczący etap, gdy opuścił zespół Toronto Raptors.

Lin Yu-ting wzruszona. Mistrzyni uświetniła koniec kariery gwiazdora

Następnie wyruszył do Chin i przez kolejne lata grał w kolejnych klubach. Jego ostatnim, zawodowym domem, byli "Królowie" z jego drugiej ojczyzny - New Taipei. W tym zespole występował od 2023 roku. Wielki rozdział postanowił zamknąć w tym roku, a informacja lotem błyskawicy dotarła do rodaków i kibiców. Również tych słynnych, jak Tajwanka Lin Yu-ting, czyli wicemistrzyni olimpijska w boksie. Gdy 31 sierpnia 2025 roku komunikował swoją decyzję, Yu-ting jadła wtedy kolację. I w jednej chwili podjęła decyzję, że nie może jej zabraknąć na ceremonii pożegnania, ruszając po zakup biletów.

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak - wzruszeni z chwilą wywalczenia medalu olimpijskiego w Paryżu, na który polski boks czekał 32 lata. W tle członek sztabu Kamil Gorząd
    - Bardzo się cieszę, że zawodnik, po niezliczonych staraniach, może zabłysnąć w tej dyscyplinie sportu, zdominowanej głównie przez Europę i Amerykę. Po czym wreszcie wrócić na Tajwan, aby z honorem zakończyć karierę - zareagowała pięściarka, cytowana przez portal cna.com.tw.

    Do wielkiej celebry doszło przed kilkoma dniami, dokładnie 28 grudnia. Ceremonia zakończenia kariery Jeremy'ego Lina odbyła się po meczu Kings, z którymi w poprzednim sezonie gwiazdor mistrzostwo ligi. Koszykarza żegnały takie postaci, jak m.in. Lo Chia-ling, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w taekwondo z Tokio.

    Wśród VIP-ów najjaśniej świeciła jednak gwiazda Yu-ting, która według doniesień tamtejszych mediów, miała nie ukrywać wielkiego wzruszenia.

    - Każdy lubi gwiazdy, ale to, co jest najrzadsze u Jeremy'ego Lina, to fakt, że wykorzystuje swój intelekt i umiejętności, aby wygrywać na boisku. To jak w boksie, gdzie niekoniecznie wygrywa ten, kto ma większą pięść - stwierdziła złota medalistka olimpijska. 

    Pięściarka dodała, że ogląda mecze koszykarskie, nie tylko zespołów z Tajwanu, ale także z zainteresowaniem włącza transmisje z pojedynków na parkietach NBA.

    Julia Szeremeta: Boks to jest mój świat, wchodzę w liny i świetnie się bawięPolsat SportPolsat Sport
    Bokser w czerwonym stroju z opaskami na dłoniach, stojący na ringu i unoszący zaciśniętą pięść w geście triumfu, wyraz twarzy skupiony.
    Lin Yu-ting po tym, jak zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest wielką bohaterką na TajwanieMOHD RASFANAFP
    Sportowiec w białym stroju z medalem na szyi, wzruszony, zakrywa usta dłonią, stoi na scenie pod światłem reflektora.
    Lin Yu-Ting nie walczyła od ponad rokuMAURO PIMENTELAFP
    Zbliżenie na sportowca w stroju koszykarskim z wyrazistym, zaskoczonym wyrazem twarzy, wyraźna widoczność detali twarzy i fryzury, rozmyte tło wskazujące na halę sportową.
    Jeremy LinWu ZhuangAFP

