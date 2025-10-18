Niespodziewane wieści ws. finałowej rywalki Szeremety. Stanie przed szansą obrony tytułu

Zapewne każdy pamięta bokserskie zmagania w ramach paryskich igrzysk olimpijskich z 2024 roku. Kraj nad Wisłą nie wiązał z tą częścią rywalizacji zbyt dużych nadziei, jednak wszystko zmieniło się, gdy do akcji wkroczyła Julia Szeremeta.

Pięściarka z Chełma pędziła jak burza, odprawiając z kwitkiem kolejne przeciwniczki. Tym sposobem zameldowała się ona w finale imprezy, w którym to naprzeciw niej stanęła tajwańska bokserka Lin Yu-Ting. Rywalka Szeremety od początku IO wzbudzała jednak spore kontrowersje, a to ze względu na wątpliwości co do jej biologicznej płci.

Do walki jednak doszło. Lin Yu-Ting nie dała w niej polskiej pięściarce najmniejszych szans, stając się tym samym posiadaczką złotego medalu olimpijskiego.

Od tego czasu Lin Yu-Ting... nie wzięła udziału w ani jednej oficjalnej walce. Powodem tego stanu rzeczy jest dość mocny przewrót w świecie boksu, którego główny element stanowią obowiązkowe testy płci. To właśnie one ostatecznie uniemożliwiły Lin występ na tegorocznych MŚ w Liverpoolu, choć początkowo zadeklarowała ona swoje uczestnictwo.

Lin Yu-Ting ponownie w ringu. Powalczy o szósty tytuł z rzędu

18 października rozpoczyna się 114. edycja Tajwańskich Narodowych Igrzyskach. Jest to ogromna impreza sportowa, przeznaczona wyłącznie dla rodowitych Tajwańczyków, którzy reprezentują w niej swoje rodzinne miasta.

Portal "sport.pl" skontaktował się z tamtejszym dziennikarzem sportowym Chia Ming Chenem, który przekazał informacje na temat rozpoczynającej się imprezy. W tegorocznej edycji Tajwańskich Narodowych Igrzysk udział ma ponoć wziąć blisko 7.500 sportowców z całego kraju. Zmierzą się oni w przeróżnych dyscyplinach sportowych, takich jak: boks, taekwondo, lekkoatletyka, gimnastyka, podnoszenie ciężarów, czy breakdance.

Tajwański dziennikarz przekazał także informację, która z pewnością zainteresuje fanów sportów walki z całego świata - do rywalizacji przystąpi wspomniana Lin Yu-Ting, dla której będzie to pierwszy oficjalny występ od czasu uzyskania tytułu mistrzyni olimpijskiej. Dodatkowo złota medalistka IO będzie także pełniła rolę ambasadorki całego wydarzenia, które potrwa do 23 października.

Oczywiste jest, że Lin Yu-Ting, która będzie reprezentować Nowe Tajpej, przystąpi do bokserskich zmagań w roli faworytki. O jej przewadze nad resztą stawki świadczy fakt, iż w przypadku wygranej będzie to jej szósty tytuł mistrzyni Tajwańskich Narodowych Igrzyskach z rzędu.

Lin Yu-Ting Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Lin Yu-ting (z lewej) pokonała Julię Szeremetę w walce o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu MOHD RASFAN / AFP AFP

Julia Szeremeta, Lin Yu-ting MOHD RASFAN / AFP AFP

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie Polsat Sport