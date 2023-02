Niespodziewane wieści w sprawie Adama Kownackiego. Kibice skonsternowani

Adam Kownacki kontra Devin Vargas. Niespodziewana data

To już był moment, w którym Kownacki oczekiwał, że lada moment pozna swojego najbliższego przeciwnika. Choć sprawiał wrażenie sportowca, który z jednej strony z tyłu głowy ma opcję odejścia, to jednak podkreślał, że nie chciałby w takich okolicznościach żegnać się z boksem. Zwłaszcza, że trudno mu przełknąć, iż akurat w jego przypadku zaistniał tak szalony rollercoaster emocji. Od położenia jeszcze pod koniec 2019 roku i nieco wcześniej, gdy już witał się z pojedynkiem o mistrzostwo świata, będąc go tak pewnym, że zaufał swojemu sztabowi, by odmówić w połowie tamtego roku oferty "last minut" od ówcześnie panującego mistrza, Anthony'ego Joshuy .