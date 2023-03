Niespodziewana śmierć młodego boksera. Nie tak dawno wystąpił w Polsce

Jude Moore swoją przygodę ze sportami walki rozpoczął 10 lat temu, trenując w klubie bokserskim Downend Boxing . Już wtedy wiadomo było, że ma on talent i gdy dorośnie, będzie mógł godnie reprezentować swój kraj na arenach międzynarodowych. W 2019 roku młody pięściarz pojechał nawet do Rumunii , gdzie wystąpił w barwach Anglii na mistrzostwach Europy juniorów.

Nie żyje Jude Moore. Brytyjski bokser miał zaledwie 19 lat

Jude był bardzo utalentowanym, niezwykle sprawnym 19-letnim bokserem, który został nam tragicznie odebrany 17 marca 2023 roku. Jego rodzice, Mark i Carla, oraz bracia, Ethan i Beau, obecnie nie znają odpowiedzi na pytanie, co stało się z tą niezwykłą postacią. (...) Chociaż nic, co ktokolwiek może powiedzieć lub zrobić, nie może złagodzić poczucia straty, którą czuje jego rodzina i wszyscy, którzy znali Jude’a, możemy okazać im naszą miłość i wsparcie, przekazując darowiznę na pokrycie kosztów pogrzeby, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Spoczywaj w pokoju, Jude. Kto raz Cię spotkał, nigdy Cię nie zapomni

W samych superlatywach o zmarłym wychowanku wypowiedział się trener Moore’a, Craig Turner. "Był absolutną gwiazdą, był nie do zastąpienia. Gdy go poznałeś, nie mogłeś o nim zapomnieć. Fakt, że pochodził z jednej z najuboższych dzielnic Wielkiej Brytanii i osiągnął to, co osiągnął, jest niesamowity" - przyznał w rozmowie z brytyjskimi mediami.