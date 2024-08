- Panie redaktorze, będę z panem zupełnie szczery. Gdy nasi męscy przedstawiciele boksu odpadli z igrzysk, to już mniej śledzę bokserskich wydarzeń - zaczął rozmowę ze mną Jerzy Rybicki , aby jasno postawić sprawę, że nie będzie silił się na ogólne refleksie i ocenę poziomu walk, jakie możemy obserwować w stolicy Francji.

Mistrz o Szeremecie: Jest bardzo ambitna, bardzo waleczna i ma serce do boksu

To właśnie Jerzy Rybicki gdy był w wieku zbliżonym do Szeremety, bo dosłownie kilka tygodni wcześniej obchodził 21. urodziny, sięgnął po największy laur w swojej karierze. Podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku urodzony w Warszawie pięściarz, zawodnik stołecznej Gwardii, wspiął się na najwyższy stopień podium. Boksujący w kategorii lekkośredniej Polak doszedł do wielkiego finału, a w nim, tocząc najcięższy pojedynek turnieju, jednogłośną decyzją pokonał zawodnika z Jugosławii Tadija Kacara.