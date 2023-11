Benavidez rzucił Andrade na deski. Zmusił narożnik rodaka do poddania

Niemniej to był moment absolutnie kluczowy, bo kolejne dwa starcia toczyły się już zupełnie pod dyktando wciąż aktualnego, choć obecnie "tylko" tymczasowego czempiona globu WBC w wadze suprśredniej. Andrade był coraz bardziej rozbijany, a jego defensywa nie radziła sobie z ofensywnym naporem faworyta. Po szóstej rundzie były pogromca Macieja Sulęckiego był już w takim stanie, że kwestią czasu pozostawało kolejne rzucenie go na deski. To, co się święci, nie umknęło uwadze narożnika pięściarza urodzonego w Providence, w następstwie czego został poddany i już nie wyszedł do siódmej rundy.