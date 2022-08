- Dałem z siebie wszystko podczas przygotowań, dokonałem zmian, a to wciąż nie wystarczyło do wygranej. Gdybym jednak dał z siebie wszystko w ringu, powinienem to wygrać - mówił na konferencji prasowej Anthony Joshua (24-3, 22 KO), który po raz drugi z rzędu przegrał na punkty z Aleksandrem Usykiem (20-0, 13 KO).