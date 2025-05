Niesamowite, "Diablo" ponownie mistrzem świata. Potężna bomba i nokaut

Pierwszy raz w historii doszło do sytuacji, w której o pas mistrza świata walczyło dwóch Biało-Czerwonych. Jeszcze bardziej szokujący jest fakt, iż dopiero w swojej 71. zawodowej walce Krzysztof "Diablo" Włodarczyk mierzył się z rodakiem. Przed pojedynkiem eksperci częściej wskazywali na triumf Adama Balskiego. Głównie za atuty wskazywano młodość, świeżość i szybsze reakcje.

- Walczę u siebie, będę miał wspaniałe wsparcie kibiców. To jest walka o pas, starcie o mistrzostwo, czyli w skrócie: walka o wszystko. Będę nastawiony na boks i na wojnę. Mój rywal "Diablo" to legenda - mówił z szacunkiem do rywala przed batalią Balski. Reklama

- Musimy Wejść do tej walki i nieważne, co się wydarzy, koncentrować się na swoim planie. Sztuką jest się uspokoić i dominować rywala z rundy na rundę. Z wiekiem trenuje się mądrzej, pamiętam te słowa Przemysława Salety, ma to przełożenie na rzeczywistość. Nie podejrzewam, by nasza walka potrwała pełne 12 rund - wypowiadał się z kolei Krzysztof Włodarczyk.

Duży dylemat przed pojedynkiem miał promotor Andrzej Wasilewski, bowiem obaj bokserzy należą do jego "stajni". Ostatecznie stwierdził, że stanie w narożniku "Diablo", a jego wspólnik znajdzie się w teamie Adama Balskiego.

Knockout Boxing Night 39: "Diablo" mistrzem świata WBC

Reprezentant Kalisza wyszedł do ringu w rytm piosenki Dżem pt. "Wehikuł Czasu", natomiast pięściarz z Warszawy dotarł między liny z piosenką AC/DC pt. "Thunderstruck". Zawodnicy jeszcze szybko spojrzeli sobie między oczy i zaczęła się wojna polsko-polska, której stawką był pas mistrza świata WBC Interim kategorii bridger.

W pierwszej rundzie można było poznać, że minimalnie szybszy jest 34-latek, ale starszy "Diablo" nie dawał się mocno rozkręcić rywalowi. W drugiej skupiony Włodarczyk wystrzelił prostym i pierwszy raz poważnie trafił swojego oponenta. Od tej pory to on wywierał presję i starał się zapędzać Balskiego do narożnika. Reklama

Później bokserzy nabrali do siebie sporo respektu i tempo pojedynku trochę siadło. Widać było, że obaj nie wyciągnęli jeszcze swoich asów z rękawa. W końcu piekielnym ciosem sierpowym po uniku wypalił Adam Balski, po którym Włodarczyk padł na deski i był pierwszy raz liczony. "Diablo" jednak szybko wstał i zaprosił rywala do dalszej bójki. Uratował go koniec odsłony i dzięki temu miał dodatkową minutę przerwy.

Wydawało się, że 43-latek doszedł do siebie, ale zaczął boksować znacznie bardziej zachowawczo. Bokser z Kalisza nie podpalał się jednak i cały czas wyczekiwał swoich szans, mając przy tym chłodną głowę. Z każdą rundą "Diablo" musiał sobie zdawać sprawę, że karty punktowe mu odjeżdżają i musi odrabiać straty.

Do przełomowego momentu doszło w rundzie numer osiem, Włodarczyk najpierw trafił sierpowym, a potem zasypał przeciwnika ciosami. Balski padł na deski i w knockdownach zrobiło się jeden do jednego. Na twarzy 34-latka widać było rozcięty łuk brwiowy i cieknącą krew.

W 10. rundzie ponowie "Diablo" wypalił z potężną bombą i znokautował Adama Balskiego swoją firmówką, czyli lewym sierpem. 43-latek tym samym został mistrzem WBC Interim wagi bridger. Reklama









Krzysztof Włodarczyk / Michal Dubiel/REPORTER / East News

Adam Balski, Andrzej Wasilewski i Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, 20.05.2025 r. / Dawid Wolski / East News

