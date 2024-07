W walce wieczoru bokserskiej gali w Londynie naprzeciw siebie stanęli Dereck Chisora (35-13, 23 KO) i Joe Joyce (16-2, 15 KO). Mało kto przewidywał, że starcie może dotrwać do końcowego gongu, tym bardziej z tak wysoko narzuconym tempem. To była prawdziwa esencja wagi ciężkiej dla pięściarskiego kibica. Ostatecznie na punkty zwyciężył dawny pogromca Artura Szpilki, "The War". Tuż po zakończeniu boju wszystkie kamery zwróciły się na gwiazdę dywizji królewskiej Ołeksandra Usyka, który bezcennie zareagował na wydarzenia ringowe.