Nieprawdopodobne! Walka Usyka z Furym jeszcze nieodbyta, a tu taka wiadomość

18 maja, późny wieczór czasu polskiego, to data bardzo mocno pogrubiona w kalendarzach wszystkich kibiców boksu. Tego dnia poznamy bezdyskusyjnego mistrza świata w wadze ciężkiej. Swoje dotychczasowe zdobycze na szali położą obecny czempioni: Ołeksandr Usyk i Tyson Fury . Więcej trofeów dzierży w tej chwili Ukrainiec, ale w kontekście wyłonienia jedynego króla najbardziej elitarnej kategorii wagowej nie ma to żadnego znaczenia.

Usyk i Fury szykują się do hitu, a tu kolejny megahit. Turki Alalshikh ogłasza

Gwoli ścisłości, as rodem z Symferopola może poszczycić się prestiżowymi tytułami organizacji IBF, WBA oraz WBO , z kolei w posiadaniu "Króla Cyganów" z Manchesteru jest pas WBC . Dodatkowo w puli tego kapitalnie zapowiadającego się pojedynku, w którym nie sposób wskazać faworyta, będzie poważany pas magazynu The Ring .

Wydarzenie jest nietuzinkowe, dlatego kibice będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni . Subskrybenci platformy streamingowej DAZN, która nabyła prawa do gali z Rijadu, będą musieli zapłacić ekstra 89,99 zł. Wszyscy ci, którzy na co dzień nie korzystają z tego dostawcy treści, będą musieli dodać jeszcze opłatę w wysokości 39,99 zł, czyli odpowiednik miesięcznej subskrypcji.

"W boksie otwierają się duże możliwości". Arabia Saudyjska dopiero zaczyna ekspansję

Finalnym efektem naprawy, co zresztą już się dzieje, mają być walki najlepszych z najlepszymi . I to zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, tak aby rzeczony sezon, który rozpoczyna się w październiku, był przewidywalnym projektem biznesowym. Potwierdzeniem jest hitowa wiadomość, którą w rozmowie z ESPN przekazał arabski urzędnik. Okazuje się bowiem, że znamy już, praktycznie co do dnia, datę rewanżowego starcia Usyka z Furym.