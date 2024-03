W ostatnich sekundach drugiej rundy Tszyu nadział się zupełnie przypadkowo na łokieć Fundory, co zdeterminowało dalsze wydarzenia w ringu. U mistrza doszło bowiem do głębokiego rozcięcia na czole. Ta sytuacja na chwilę wywróciła do góry nogami sytuację w tym pojedynku, czempion przestał dominować, a do głosu doszedł pretendent.