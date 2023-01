Niepokonany Rosjanin wtedy chce wrócić, a na horyzoncie wielki rewanż!

- Chcę więcej pasów, czy to w wadze superśredniej, czy w półciężkiej. Zobaczymy co będzie łatwiejsze do zrobienia. Oczywiście rewanż z "Canelo" w jego limicie byłby dodatkową motywacją, muszę to jednak dobrze przemyśleć, gdyż nie schodziłem do granicy 76,2 kilograma od lat. Powinienem być jednak gotowy - powiedział Biwoł.