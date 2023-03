29-latek w grudniu zeszłego roku zunifikował wszystkie pasy w wadze koguciej, pokonując Paula Butlera (dodał tytuł WBO do swoich WBC, WBA i IBF). To była jego 24. wygrana (21 KO).

W styczniu Inoue oddał jednak pasy, by przejść kategorię wyżej, do superkoguciej. I jak ogłosił w poniedziałek jego pierwszym rywalem będzie Fulton . Amerykanin jest posiadaczem pasów WBC i WBO, wygrał wszystkie 21 walk, w tym osiem przed czasem.

- Wszystko, co mogę zrobić, to wierzyć w siebie. Kiedy w przeszłości przechodziłem do wyższej kategorii wagowej, spisywałem się bardzo dobrze w mojej pierwszej walce, więc jest to dla mnie duża motywacja - powiedział Japończyk na konferencji prasowej w Tokio.