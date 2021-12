Przypomnijmy, że pełnoprawnym mistrzem świata WBA wagi lekkiej jest George Kambosos jr (20-0, 10 KO), który sensacyjnie zdetronizował w listopadzie Teofima Lopeza, zabierając mu również pasy IBF i WBO.

Gervonta Davis liczy więc zapewne na to, że federacja wkrótce nakaże jego pojedynek z Kambososem juniorem, który jest zresztą obecnie na celowniku także innych młodych gwiazd wagi lekkiej - mistrza WBC Devina Haneya (27-0, 15 KO) i Ryana Garcii (21-0, 18 KO).

Innym wątkiem dotyczącym przyszłości Davisa jest jego konflikt z wspomnianym Garcią. Ich pojedynek byłby z pewnością wielkim hitem, tym bardziej, że napięcie między nimi nieustannie rośnie. Po sobotniej walce Davisa z Isaakiem Cruzem (Davis wygrał niejednogłośną decyzją sędziów) Garcia wyzwał Gervontę na pojedynek i skrytykował jego umiejętności. Szybko pojawiła się odpowiedź ze strony Gervonty i prowadzącego jego karierę Floyda Mayweathera juniora.

- Ryan Garcia to instagramowy zawodnik. Nie martwimy się nim. To youtuber, ładna dziewczynka. Umie tylko gadać - powiedział Davis.

Walka Davis - Garcia? "Próbowaliśmy"

- Próbowaliśmy doprowadzić do walki Gervonty z Garcią. I co się stało? Powiedz im Leonard - stwierdził Mayweather jr, zwracając się do dyrektora wykonawczego grupy Mayweather Promotions Leonarda Ellerbe'ego.

- Próbowałem zorganizować ten pojedynek, ale Garcia i jego ludzie nie chcieli tego starcia. Tyle w tej sprawie - podsumował temat Ellerbe.