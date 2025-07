Niepokojące wieści od Włodarczyka. Ma poważne problemy ze zdrowiem

"Syn ostatnio ciosa mi kołki po głowie: "Kiedy zrobisz ten zabieg? Kiedy lekarz?". Jestem na telefonie u lekarza, (...) dwa dni temu odezwałem się do mojego opiekuna i czekam na telefon, kiedy mam iść do szpitala, położyć się i zrobić w końcu ten zabieg. Jest jakaś dziurka w sercu, która niestety przeszkadza mi w funkcjonowaniu " - powiedział.

43-latek zdobył się także na bolesne wyznanie. Ujawnił, że kilka miesięcy temu upadł i był bliski utraty przytomności, a następnie przez dłuższy czas miał niewładność w lewej stronie ciała. To właśnie wtedy postanowił on zgłosić się do specjalistów, aby odkryli, co dokładnie dzieje się z jego ciałem.