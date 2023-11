Jeśli ktoś do końca nie dowierzał, że informacje - również przekazywane w Interii - o walce Andrzeja Wawrzyka (34-2, 20 KO) z Kubratem Pulewem (29-3, 14 KO) są prawdą, to ta wiadomość ostatecznie potwierdza pojedynek, do którego ma dojść 14 grudnia w Stanach Zjednoczonych. Niedoszły pretendent do tytułu mistrza świata z Małopolski skrzyżuje rękawice z Bułgarem w Costa Mesa w Kalifornii.