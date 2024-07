Marco Huck wrócił na ring. Cień zawodnika z najlepszych lat

Charakterny "Główka" kapitalnie odwrócił losy pojedynku z Marco Huckiem , w którym stawką był należący do reprezentanta Niemiec pas mistrza świata federacji WBO w kategorii junior ciężkiej. Niemiecki pięściarz pochodzenia bośniackiego, urodzony w Serbii, zapłacił bardzo wysoką cenę za to, że przed pojedynkiem niespecjalnie cenił klasę sportową polskiego pretendenta . Wydawało mu się, że to będzie bułka z masłem...