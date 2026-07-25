Niemiec na deskach. Wystarczyło pół minuty. Padł jak rażony piorunem

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Na gali w Pattayi pojedynkiem wieczoru był ten pomiędzy Tysonem Furym i Mariuszem Wachem. Jak można było się spodziewać, Brytyjczyk okazał się w ringu kilka razy szybszy i nie dał szans Polakowi. Działo się jednak nie tylko w main evencie. Show skradł były piłkarz akademii młodzieżowych Evertonu i West Hamu. Rozbił swojego niemieckiego przeciwnika w zaledwie 28 sekund. Nokaut był bardzo brutalny.

Simon Ibekwe z pasem mistrzowskim na ramieniu, pośród kibiców; w tle moment nokautu z sędzią nad rywalem.
Tyson Fury był gwiazdą gali, ale to Simon Ibekwe popisał się efektownym nokautemTomasz ChabiniakEast News

Walka Tysona Fury'ego z Mariuszem Wachem była main eventem gali w Tajlandii. 1500 osób na żywo w hali zobaczyło, jak "Król Cyganów" rozbija Polaka, będąc od niego wyraźnie szybszym i celniejszym. "Wiking" nie wyszedł już do 8. rundy. To i tak mały sukces, że wytrwał tak długo, albo że Brytyjczyk pozwolił mu boksować aż przez 21 minut.

Sporo działo się też w tzw. undercarcie, czyli pojedynkach podprowadzających do głównego dania. Show skradł były piłkarz Simon Ibekwe (7-0), który od razu przejął inicjatywę i pokonał Niemca Daniela Baera (15-2-1) w zaledwie 28 sekund. Nasz zachodni sąsiad nie zdążył się uchronić od obszernego prawego ciosu Anglika.

Użytkownik X PermantexG pisze o "mocnym kandydacie do nokautu roku".

Jak czytamy w talkSPORT, szanse obu zawodników rozkładały się w miarę po równo. Jednak to zawodnik z Wysp Brytyjskich okazał się wyraźnie lepszy w co-main evencie. "Jeden z najbrutalniejszych nokautów, jakie zobaczysz w tym roku" - zgadza się redaktor George Glinski.

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- Przede wszystkim chciałabym oddać całą chwałę mojemu panu i zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest królem. Po drugie, chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Wiem, że Tyson był gwiazdą wieczoru, ale wiecie co? Teraz to ja nią jestem. Nie byłem na ringu od ponad roku. Było wiele frustracji. Daniel to dobry zawodnik, przyszedł tutaj z dwukrotnie większym doświadczeniem niż ja, ale mam za sobą dobry team - powiedział.

- Niewiele mówiłem. Daniel powiedział, że jest szybki, ale wiem, że ja też. Każdy, z kim sparowałem, wie, o co mi chodzi. Teraz myślę, że wszyscy wiedzą, kim jestem - podsumował 30-latek z Redditch.

Ma teraz bilans zawodowy 7-0, wcześniej stoczył 21 walk amatorskich, wygrał kilka tytułów regionalnych. Teraz dąży do boju z Johnnym Fisherem. Jako młody chłopak był piłkarzem akademii Evertonu i West Hamu.

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Tyson FuryMOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Tyson Fury
Tyson FuryFAREED KOTB / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


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