Niemiec na deskach. Wystarczyło pół minuty. Padł jak rażony piorunem

Walka Tysona Fury'ego z Mariuszem Wachem była main eventem gali w Tajlandii. 1500 osób na żywo w hali zobaczyło, jak "Król Cyganów" rozbija Polaka, będąc od niego wyraźnie szybszym i celniejszym. "Wiking" nie wyszedł już do 8. rundy. To i tak mały sukces, że wytrwał tak długo, albo że Brytyjczyk pozwolił mu boksować aż przez 21 minut.

Sporo działo się też w tzw. undercarcie, czyli pojedynkach podprowadzających do głównego dania. Show skradł były piłkarz Simon Ibekwe (7-0), który od razu przejął inicjatywę i pokonał Niemca Daniela Baera (15-2-1) w zaledwie 28 sekund. Nasz zachodni sąsiad nie zdążył się uchronić od obszernego prawego ciosu Anglika.

Użytkownik X PermantexG pisze o "mocnym kandydacie do nokautu roku".

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Jak czytamy w talkSPORT, szanse obu zawodników rozkładały się w miarę po równo. Jednak to zawodnik z Wysp Brytyjskich okazał się wyraźnie lepszy w co-main evencie. "Jeden z najbrutalniejszych nokautów, jakie zobaczysz w tym roku" - zgadza się redaktor George Glinski.

Niesamowite, co stało się na gali Fury-Wach. "Kandydat do nokautu roku"

- Przede wszystkim chciałabym oddać całą chwałę mojemu panu i zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Chrystus jest królem. Po drugie, chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Wiem, że Tyson był gwiazdą wieczoru, ale wiecie co? Teraz to ja nią jestem. Nie byłem na ringu od ponad roku. Było wiele frustracji. Daniel to dobry zawodnik, przyszedł tutaj z dwukrotnie większym doświadczeniem niż ja, ale mam za sobą dobry team - powiedział.

- Niewiele mówiłem. Daniel powiedział, że jest szybki, ale wiem, że ja też. Każdy, z kim sparowałem, wie, o co mi chodzi. Teraz myślę, że wszyscy wiedzą, kim jestem - podsumował 30-latek z Redditch.

Ma teraz bilans zawodowy 7-0, wcześniej stoczył 21 walk amatorskich, wygrał kilka tytułów regionalnych. Teraz dąży do boju z Johnnym Fisherem. Jako młody chłopak był piłkarzem akademii Evertonu i West Hamu.

Tyson Fury i Mariusz Wach CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP East News

Tyson Fury MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Tyson Fury FAREED KOTB / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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