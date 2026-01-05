Niemcy sekują Polaków. Niebywały skandal tuż przed walką o MŚ, jest reakcja

Nowy Rok w polskim boksie nie mógł zacząć się lepiej, bo od walki, która odbije się echem w bokserskich stolicach na całym świecie. Damian Knyba (17-0, 11 KO) z pozycji pretendenta stanie do bitwy z dzierżącym pas tymczasowego mistrza świata WBC w wadze ciężkiej Agitem Kabayelem (26-0, 18 KO). Pięściarzem, który jeszcze kilka lat temu nie był typowany do miejsca, w którym znajduje się obecnie. A przynależy absolutnie do najściślejszej światowej czołówki, zajmując miejsce w Top 5 najbardziej elitarnej dywizji.

Polscy dziennikarze "wyautowani". W co grają Niemcy przed walką z Knybą?

29-letni Damian Knyba - gdyby narrację oddać Niemcom - wyrusza na teren rywala na ścięcie, skazany na klęskę z miejscowym faworytem, który jest motorem napędowym widowiska w Oberhausen. A zwycięstwem nad Knybą, najlepiej spektakularnym, ma pomóc rozhulać platformę DAZN za naszą zachodnią granicą.

Polak może pokrzyżować te plany, choć każdy w obozie pięściarza pochodzącego z małej miejscowości Wudzyn nieopodal Bydgoszczy, a od kilku lat rozwijającego karierę w Stanach Zjednoczonych wie, że "na papierze" faworytem faktycznie jest 33-letni Kabayel. Na jego rozkładzie są bardzo mocni przeciwnicy, z jakimi podopieczny Piotra Wilczewskiego jeszcze się nie konfrontował.

Zza naszej zachodniej granicy jednocześnie płyną bardzo przykre wieści, które śmiało można określić mianem skandalu. W ostatnich dniach kolejni polscy dziennikarze informowali, że otrzymali odmowną decyzję w procesie ubiegania się o akredytację na sobotnią galę. Mowa o przedstawicielach wiodących mediów w kraju oraz branżowych, którzy w naturalny sposób chcieli znaleźć się jak najbliżej tak wielkiego sportowego wydarzenia. Ów temat, w jedną całość, w mediach społecznościowych ujął dziennikarz portalu ringpolska.pl Michał Koper, pisząc tak:

"Organizatorzy odrzucili wszystkie (z tego co wiem) podania o akredytację dziennikarzy z Polski. Dostaliśmy jedynie informację, że jeśli jesteśmy zainteresowani, to możemy sobie uczestniczyć w imprezach promujących galę podczas Fight Week. Z mojej perspektywy osobistej rozczarowanie, bo nigdy nie miałem problemów z akredytacją na największe gale na świecie, także takie, gdzie Kabayel był na undercardzie" - napisał red. Koper, dodając, że sytuacja wygląda przedziwnie. "W przeszłości zdarzały się odmowy dla pojedynczych redakcji, ale tu chyba poszło hurtem według po prostu klucza 'polskiego'".

Interia skontaktowała się z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych głównym doradcą Knyby Erykiem Rachwałem, który w poniedziałek wyruszył do Niemiec, by na miejscu stanowić o sile teamu "Polskiego Husarza". Zanim jeszcze usłyszał jakiekolwiek pytanie, zaczął od następującego stwierdzenia:

- Czekam na lekcję pokory dla Niemców, bo za bardzo cwaniakują i są za bardzo pewni siebie. Nie wpuszczają na walkę żadnych polskich mediów, a podobny numer zrobili z biletami, od razu mając zarezerwowane praktycznie wszystkie dla swoich. Przez to dużo Polaków nie mogło kupić wejściówek. Wiesz ilu znam ludzi, którzy chcieli kupić bilet, a nie mogli? Bardzo mi się nie podoba ich zachowanie, a historia pokazuje, że jeśli w niektórych sytuacjach jest się za pewnym siebie, to może pójść solidna nauczka. Liczę na to, że dokładnie tak stanie się tym razem - podkreśla Rachwał.

Wracając do dziennikarzy, Rachwał zgadza się, że doszło do sytuacji bez precedensu, która po prostu nie przystoi szanującym się organizatorom. Nadmieniając, że od każdego z polskich dziennikarzy słyszał dotąd tę samą informację, mówiącą o odmowie akredytacji, przeszedł do swoich doświadczeń z niemiecką stroną przy okazji tej gali.

- Oni od samego początku pokazują swój koloryt. Już na pierwszej konferencji prasowej, w której braliśmy udział, do Damiana skierowali tylko parę pytań, jego nazwisko padło może z dwa-trzy razy, a tak to cały czas mówili o Kabayelu, a nawet o Danielu Duboisie i Ołeksandrze Usyku. Damian był totalnie pominięty. Wiadomo, że jest w tej walce underdogiem, ale bardzo mi się to nie podobało - zaznacza Rachwał.

Nasz rodak w odpowiedzi postanowił wbić szpilkę gospodarzom, którzy tak emocjonują się Kabayelem, ale... - Opowiadają, że niemiecki boks tak wraca, a przecież on nawet nie jest prawdziwym Niemcem. W porządku, Agit urodził się w tym kraju, ale jego rodzice są Kurdami z Turcji. Wcześniej tak niesamowicie żyli Kliczkami, którzy też nie byli Niemcami. Oni po prostu nie mają nikogo swojego, tylko cały czas bazują na zawodnikach, w których żyłach płynie obca krew - odgryzł się doradca Knyby, by jeszcze dodać osobisty wątek: - Mój młodszy brat urodził się w Stanach, ale czy on uważa się za Amerykanina? Nie, jego cała rodzina pochodzi z Polski, rozmawiamy po polsku, podtrzymujemy polskie tradycje.

Godziny do walki Knyba - Kabayel. "Oni są zdolni do wszystkiego"

W ringu ostatecznie o wszystkim rozstrzygną bokserskie umiejętności, ale strona polska w tym podejściu Niemców także widzi swoją przewagę. Chodzi o to, że świadomie czy nie, ale otoczenie Kabayela jeszcze bardziej rozzłościło "biało-czerwonych", którym nie potrzeba już żadnej dodatkowej motywacji, by utrzeć nosa gospodarzom.

- Ta cała sytuacja bardzo nas wszystkich podrażniła, na czele z Damianem. Tym bardziej jesteśmy głodni tego, by sprawić w Niemczech sensację. W zasadzie zaczął pisać się dla nas najlepszy scenariusz, dodający ekstra motywacji. Ta walka, sama w sobie, jest ogromną szansą, a teraz dochodzi jeszcze wielki aspekt złości, by nie tylko sportowo, ale też personalnie pokazać swoją wyższość. Damian zawsze podchodzi z chłodną głową, ale ja, jeśli tylko będę miał okazję na konferencji prasowej, to na pewno powiem swoje - słyszymy od mieszkającego w New Jersey rozmówcy.

Rachwał wyrusza do Niemiec nie tylko po to, aby pełnić m.in. rolę tłumacza, ale także stanowić dodatkową parę oczu. Tak zwane dmuchanie na zimne nie jest niczym nowym w zawodowym sporcie i minimalizuje ryzyko ewentualnych problemów.

- Teraz to są już tak zwane szachy. Trzeba myśleć kilka kroków do przodu, musimy wiedzieć jak się zachowywać i na co uważać. Oni są zdolni do wszystkiego, więc musimy być bardzo czujni i uważni. Im bliżej godziny "zero", tym bardziej gotuje się we mnie krew. Uważają się za tak rozwinięty i do przodu kraj, a robią rzeczy na poziomie, które przypominają walkę Michała Cieślaka w Afryce - zaakcentował Rachwał.

W ramach tzw. Fight Week w środę odbędzie się trening medialny, w czwartek konferencja prasowa, a w piątek ceremonia ważenia.

