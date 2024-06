Niekwestionowany mistrz świata złożył sensacyjną deklarację. Powrót do źródła

Ołeksandr Usyk został niedawno niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Podczas gali w Rijadzie pokonał Tysona Fury'ego. Tym samym odebrał Brytyjczykowi pas federacji WBC, dodając do swoich: WBA, WBO i IBF. Tymczasem okazuje się, że ukraiński pięściarz ma inny pomysł na swoją karierę. Zamierza wprowadzić go w życie po rewanżu z Brytyjczykiem, do którego dojdzie w grudniu tego roku.