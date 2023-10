Francis Ngannou: Pokonałem mistrza świata, zostałem okradziony przez sędziów

Ngannou, cokolwiek by nie mówić o dyskusyjnym werdykcie, i tak został moralnym zwycięzcą, bo niesamowicie postawił się "Królowi Cyganów". I w przeciwieństwie do Fury'ego, który nie rzucił go na deski, on zafundował efektowny nokdaun faworytowi tej potyczki.