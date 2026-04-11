"Niedokończone interesy" w Szczecinie - 30 maja wielki rewanż Stępień vs Kalinowski II o dwa pasy WBC!

Tomasz Chabiniak

Kibice boksu w Polsce nie mogli wymarzyć sobie lepszego starcia. Grupa Babilon Promotion ogłasza wielki rewanż za jedną z najlepszych walk 2025 roku. 30 maja na gali Babilon Boxing Show w szczecińskiej Enea Arenie dojdzie do drugiego starcia Pawła Stępnia (20-2-2, 12 KO) z Kajetanem Kalinowskim (12-1-1, 7 KO). Stawką pojedynku będą ponownie pasy WBC Francophone oraz WBC Baltic w kategorii półciężkiej.

Stępień i Kalinowski twarzą w twarz, w tle pasy WBC, nazwiska zawodników, logo gali Rocky Boxing.
Pierwsze starcie obu pięściarzy w grudniu ubiegłego roku dostarczyło kibicom niesamowitych zwrotów akcji. Choć Stępień prowadził na punkty u dwóch sędziów, lekarz i sędzia ringowy zdecydowali o przerwaniu walki w 8. rundzie z powodu kontuzji oka szczecinianina. Kalinowski wygrał przez TKO, ale kontrowersje wokół tej decyzji sprawiły, że rewanż stał się bokserską koniecznością.

- Podtrzymuję opinię, że mogłem dalej boksować -- mówi 35-letni Paweł Stępień, który od razu domagał się rewanżu. - Kajetan zrobił duży postęp, zaskoczył mnie odpornością, ale u mnie zabrakło wtedy precyzji. Teraz zamierzam to poprawić. Chcę zaboksować tak samo, tylko lepiej. Cieszę się, że gala odbędzie się w Szczecinie. Boksowałem w tej hali dwukrotnie i obie walki wygrałem przed czasem. Liczę, że 30 maja moja ręka znów powędruje w górę.

Pojedynek ma kluczowe znaczenie dla układu sił w polskiej wadze półciężkiej. Obaj zawodnicy zajmują czołowe miejsca w rankingach. Zwycięzca szczecińskiej bitwy zrobi milowy krok w stronę walk o jeszcze większe, międzynarodowe trofea.

Babilon Boxing Show: Stępień vs Kalinowski II

Termin: sobota 30 maja 2026
Miejsce: Enea Arena, ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin
Bilety: www.eventim.pl/artist/babilon
Akredytacje: media@babilonpromotion.pl
Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight & Polsat Box Go

Dwóch bokserów po przeciwnych stronach plakatu, pośrodku dwa pasy mistrzowskie WBC, centralnie umieszczone nazwiska Stępień kontra Kalinowski, poniżej szczegóły wydarzenia: data 30.05.2026, miejsce Enea Arena w Szczecinie oraz rekordy zawodników obok i...
