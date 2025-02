Niebywały powrót Binkowskiego, a potem takie słowa. Klamka już zapadła

Artur Binkowski zaliczył imponujący powrót do sportów walki. W sobotni wieczór na gali Fame 24: Underground pokonał on w "basenie" Szymona Majewskiego i zaliczył kolejny triumf w karierze. Niestety, wygrana na gali freak fightowej nie przekonała olimpijczyka z Sydney do kontynuowania kariery. Po walce podjął on kluczową decyzję dotyczącą swojego życia zawodowego.