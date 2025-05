- Jak zawsze, kolejny bój i ciężka bitwa. Jednak było o co walczyć, bo w głowie był finał w Warszawie, w pięknej stolicy naszego pięknego kraju - uśmiechał się i zawadiacko zabrał głos Cezary Znamiec, szczęśliwy z awansu do finału. Jeszcze tylko utarł nos, z którego pociekła kropla krwi i już był gotowy, by odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Cezary Znamiec: Łupiemy, łupiemy. Zwód, lewy sierpik, prawy na dół

I już na wstępie zaskoczył, gdy w bardzo obrazowy sposób opisał to, jak zaprezentował się w premierowej odsłonie walki. Reklama

- Pierwsza runda była rozgrzewkowa. Jednak czułem się trochę wolny, nie wiem, czy to zmęczenie, czy coś innego. Rozgrzałem się i jak już zobaczyłem, że moja lewa wchodzi, to mówię do siebie: "łupiemy, łupiemy. Zwód, lewy sierpik, prawy na dół". To, co trener mówił, po prostu realizowałem. Lewy po zwodzie, prawy na dół. Nic nie kombinować. Jak jest blisko, to łupać, gdzie tylko się da. I chyba wyszło. Druga i trzecia runda jednogłośnie dla mnie - ocenił pięściarz RKB Boxing Radom.

Rzeczywiście, walkę rozpoczął tak, że po pierwszych trzech minutach musiał rzucić się w pogoń. A to nie boks zawodowy, gdzie ma się jeszcze dość dystansu, by jedną nieudaną rundę bez problemu odpracować. Zresztą doskonale wyjaśnił to sam Znamiec.

- Wiadomo, jeszcze czeka mnie opierdziel za pierwszą rundę, bo była za leniwa. W boksie amatorskim czasami pierwsze rundy nie wybaczają, ale na szczęście pokazałem pazur i charakter. Przełamałem go i wygrana leci dla Polski - podkreślił zadowolony.

Znamiec zwrócił się do trenera. "Wjeżdżasz małolat na robotę"

Wdzięczność, skierowaną w stronę trenera Jabłońskiego, reprezentant kraju wyartykułował dodatkowo osobno. - Gdyby nie mój trener, gdyby mnie nie obudził po pierwszej rundzie... Trenerze, dziękuję za to i pozdrawiam z tego miejsca. Od razu podniósł mnie na duchu. Wylał wiaderko zimnej wody na moją głowę i powiedział "wjeżdżasz małolat na robotę, nie możesz się poddać, jest o co walczyć". I poniósł mnie do zwycięstwa - podsumował Znamiec. Reklama

Niestety, nie będziemy świadkami "bratobójczego" finału , bo w drugim pojedynku Damian Durkacz nie sprostał Szwedowi Kevinowi Scottowi.

Cezary Znamiec (czerwony) / ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK/NEWSPIX.PL / Newspix

Cezary Znamiec (czerwony) / ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK / NEWSPIX.PL / Newspix