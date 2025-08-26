O Lin Yu-ting po raz pierwszy zrobiło się głośno na skalę światową, kiedy w 2023 roku została ona zdyskwalifikowana z mistrzostw świata z powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu. Kilka miesięcy później pięściarka z Tajwanu otrzymała jednak zielone światło i wystąpiła na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, z których powróciła jako mistrzyni olimpijska. W finale pokonała ona reprezentantką naszego kraju, Julię Szeremetę.

W trakcie i po igrzyskach olimpijskich w stolicy Francji znów zaczęła się dyskusja na temat płci Lin Yu-ting. Podczas gdy Imane Khelif - która znalazła się w identycznej sytuacji, walczyła z hejterami i wielokrotnie powtarzała, że jest kobietą, druga z pięściarek dość niespodziewanie usunęła się w cień. Teraz powróciła - i to w wielkim stylu.

Lin Yu-ting napisała książkę. "Opisuje moją karierę, w tym wzloty i upadki"

Pięściarka z Tajwanu zaskoczyła fanów swoją nową rolą - autorki książki. W swojej debiutanckiej publikacji pt. "Marzenia są cięższe niż ból" dzieli się historią życia, kariery, sukcesów i trudności, jakie musiała przezwyciężyć, by stanąć na najwyższym stopniu podium. W wywiadzie dla "Yahoo Sports" mistrzyni olimpijska opowiedziała o kulisach pisania książki.

Książka ta to nie tylko autobiografia, ale również inspirujący manifest o sile charakteru, determinacji i walce z przeciwnościami. Lin opowiada w niej nie tylko o swojej drodze do złota, ale także o momentach zwątpienia, upadkach i sile, jaką dawał jej trener. "Ta książka szczegółowo opisuje moją karierę, w tym wzloty i upadki. Ponadto moment, w którym zaczęłam boksować. Oprócz wytrwałości mój trener udzielił mi ogromnego wsparcia, które pozwoliło mi dotrzeć do miejsca, w którym jestem dzisiaj" - zaznaczyła.

Jej publikacja, choć jeszcze świeża na rynku, już cieszy się dużym zainteresowaniem i wysoką sprzedażą, nie tylko na Tajwanie, ale także w krajach azjatyckich. Lin podkreśla, że napisała ją z nadzieją, że jej historia pomoże innym - zwłaszcza młodym sportowcom - zmierzyć się z przeciwnościami losu. "Mam nadzieję, że ta książka doda odwagi każdemu, kto wątpi w siebie. Nie jesteś sam" - napisała we wstępie.

Lin Yu-ting MOHD RASFAN / AFP AFP

Julia Szeremeta i Lin Yu-ting z medalami olimpijskimi ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / AFP

Lin Yu-ting Mauro Pimentel / AFP AFP