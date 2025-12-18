Wielbicielem sportu się jest, a prezydentem bywa - tę dewizę można z przymrużeniem oka przypisać do Karola Nawrockiego, który nawet po wstąpieniu na najważniejszy urząd w państwie nie zrezygnował z troski o swoją tężyznę fizyczną. Najlepszym tego przykładem było jego zdjęcie z siłowni, którym pochwalił się tuż przed wylotem na Łotwę, gdzie spotkał się z tamtejszym prezydentem Edgarsem Rinkevicsem.

W sercu Karola Nawrockiego nieustannie gości także boks, który niegdyś z sukcesami namiętnie trenował, zostając między innymi mistrzem Wybrzeża. I choć później zrezygnował z tej ścieżki kariery, nigdy nie odwiesił na dobre rękawic na kołek. A nie tak dawno, po głowie chodził mu ambitny pomysł, by wyjść do ringu z absolutnym gigantem polskiego boksu. Ba, decyzja o organizacji walki już zapadła.

Karol Nawrocki kontra Mariusz Wach. Niedoszły pojedynek mógł być hitem

Sytuacja miała miejsce w 2020 roku, gdy Karol Nawrocki jeszcze jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej miał zmierzyć się z nazywanym "Polskim Olbrzymem" Mariuszem Wachem - byłym mistrzem organizacji WBC International i TWBA w wadze ciężkiej, a także pretendentem do tytułów mistrza świata organizacji IBF, WBA oraz WBO.

Miała to być rzecz jasna walka charytatywna, zorganizowana przez Biznes Boxing Polska, która przedstawiana jest jako "największa organizacja Boksu Białych Kołnierzyków w Polsce". Nie należało więc spodziewać się wyniszczającej batalii zakończonej potężnym nokautem, lecz sam pojedynek zapowiadał się niezwykle ciekawie.

Zapowiadał, bo choć starcie było już oficjalnie ogłoszone, ostatecznie do niego nie doszło. Gala została bowiem odwołana ze względu na wybuch pandemii, lecz wcale nie zamykało to jeszcze tematu. Kto wie, walka być może doszłaby jeszcze do skutku, gdyby nie fakt, że Karol Nawrocki został prezydentem.

Co ciekawe, weto wobec walki Karola Nawrockiego z Mariuszem Wachem stawiał Waldemar Nawrocki. Wujek obecnego prezydenta RP, który zaprowadził go na pierwszy trening, gorąco odradzał mu wejścia do ringu z "Wikingiem", o czym opowiedział ostatnio w rozmowie z "Super Expressem".

- Karol cały czas wspomina o walce pokazowej. Ja się tylko śmieję i odradzam mu. Po co mu to? Co i komu miałby udowodnić? Nic by na tym nie zyskał. Piastuje za poważną funkcję, by robić coś takiego - powiedział Waldemar Nawrocki. I dodał:

Nie tak dawno temu było bardzo blisko, żeby zaboksował z Mariuszem Wachem. Przecież Wach ma ponad dwa metry i waży około 130 kg. Powiedziałem tylko - "Karolku, proszę cię, odpuść, to nie byłoby poważne". Ale widać, że tęskni za tym boksem, bo ten boks daje mu power

Sama organizacja Biznes Boxing Polska natomiast po przymusowej przerwie wciąż prężnie się rozwija. Ostatnio odbyła się jej jubileuszowa setna gala, na której wystąpił Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Co ciekawe, były mistrz świata WBC i IBF przegrał na punkty swój charytatywny pojedynek ze znanym komikiem Piotrkiem Szumowskim, który sam jest wielkim sympatykiem boksu, wylewającym litry potu na sali treningowej.

Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniu Polsat News Polsat News

Karol Nawrocki Marysia Zawada/REPORTER East News

Prezydent RP Karol Nawrocki Anita Walczewska/East News East News

Mariusz Wach Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP