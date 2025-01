Niebywała sytuacja na gali w Polsce. Pokonał dwóch rywali na raz

Ryta i Zadora spotkali się już w klatce na gali PRIME MMA 10, wówczas między panami zaognił się wielki konflikt, który nie został ostatecznie wyjaśniony, bowiem pojedynek został zakończony uderzeniem łokciem w tył głowy. "Japoński Drwal" został przez to zdyskwalifikowany i rozpętała się wielka afera. Koniec końców uzgodniono, że zawodnicy ponownie spotkają się na kolejnej gali, ale na nieco zmienionych warunkach. Jako że Ryta jest trenerem Murańskiego, który, łagodnie mówiąc, nie przepada za Zadorą, ustalono, że też wejdzie do klatki.

Początek starcia to było zachowawcze boksowanie ze strony mądre boksowanie Zadory, który nie chciał, aby Ryta zrobił mu większą krzywdę W ostatniej minucie doszło do zmiany i do walki wszedł Murański. Ten zaskakująco agresywnie ruszył do przodu, a profesjonalny fighter nie podpalał się i uderzał z kontry. Trafił kilka razy, co zachwiało "Muranem".