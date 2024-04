Nie żyje trzykrotny mistrz świata w boksie. Policja znalazła jego ciało

Nie żyje Diagaan Thobela. Policja znalazła jego ciało

Niestety, z RPA napłynęły tragiczne wieści, że Dingaan Thobela nie żyje. Na razie nie są znane przyczyny śmierci 57-latka. Tamtejsza media podają, że w ostatnich dniach nie czuł się najlepiej i z tego powodu odwołał nawet udział w piątkowym sympozjum w siedzibie związku bokserskiego RPA. Kiedy przyjaciele nie mogli się z nim skontaktować w kolejnych dniach, zaangażowano policję. - To do niego niepodobne - mówił jeden z przyjaciół pięściarza w rozmowie z brytyjskim "The Sun".