Nie żyje sława krakowskiego boksu. Władysław Kaim miał 83 lata

Na kartach historii Wisły Kraków czytamy, że w latach 60. kibice przychodzili specjalnie zobaczyć w ringu Kaima. Urodzony na krakowskim Podgórzu zawodnik serwował kibicom to, co lubią najbardziej, czyli widowiskowe pojedynki. Aż ponad sto walk wygrywał przed czasem, a sam - to godne odnotowania - w całej karierze nie przegrał przez nokaut.