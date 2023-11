Nie żyje Marian Basiak. To trener Łukasza Różańskiego

Boks. Marian Basiak nie żyje. Łukasz Różański pożegnał trenera

- Przyjąłem go do siebie, kiedy miał na koncie dwie albo trzy walki amatorskie. Do pewnego czasu pokutowało to, że tak późno zaczynał. Nie miał takiego obycia w ringu. Nie był też dużym talentem, ale swój poziom podnosił dzięki bardzo ciężkiej pracy, której się nie bał. Do tego miał uderzenie i był twardy. Potrafił zatem przyjąć, ale też mocno kopnąć. Gdzie uderzył, tam bolało - tak Basiak kiedyś wspominał w rozmowie ze mną początki współpracy z Różańskim, który w czasach amatorskich najbardziej pamiętne walki toczył z Krzysztofem Głowackim, jednym z pięciu polskich zawodowych mistrzów świata w boksie.