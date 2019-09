Smutne informacje docierają do nas ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje Justin Thomas (19-5, 7 KO), w ostatnich latach tester dla młodszych i niepokonanych pięściarzy z wagi półciężkiej.

Zdjęcie Justin Thomas nie żyje. Pięściarz nie doczekał 36. urodzin /Youtube/aiiBee Production /

Thomas został wczoraj zastrzelony w swoim rodzinnym mieście Baton Rouge. Incydent miał miejsce we wczesnych godzinach porannych. Pięściarz zmierzał do swojego auta, a nagle w jego kierunku oddano strzały. Thomas został uznany za zmarłego wkrótce po przybyciu do szpitala.

Thomas był ważną postacią dla lokalnej społeczności. Pomagał dzieciom z biednych rodzin, pracował też z trudną młodzieżą. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa. Na teraz nieznani są sprawcy i motywy.

W ostatnich walkach Thomas dzielił ring z Alim Achmedowem, Charlesem Fosterem czy też Erickiem Moonem. "JT" 29 września obchodziłby 36. urodziny.