Nie żyje były mistrz świata wagi ciężkiej. Tą walką przeszedł do historii

"Bombardier z Boksburga" pokonał Jamesa Tillisa, Scotta LeDoux, Leona Spinksa, zremisował też z Pinklonem Thomasem, ale dwa pierwsze mistrzowskie podejścia okazały się nieudane. Dopiero za trzecim razem - we wrześniu 1983 roku, znokautował niezwyciężonego w 28. walkach Michaela Dokesa w dziesiątej rundzie i sięgnął po pas WBA wagi ciężkiej. Stracił go jednak już w pierwszej obronie na rzecz Grega Page'a. Przeszedł do historii jako pierwszy bokser z Afryki, który walczył i wygrał tytuł wszechwag.