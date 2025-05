Nie żyje były mistrz świata i olimpijski. Jego seria przeszła do historii, aż 56 walk

Nino Benvenuti na najważniejszej imprezie czterolecia wystąpił zaledwie jeden raz . I to w sumie wystarczyło, by o Włochu mówiło się latami. Sięgnął on po wyjątkowy triumf w 1960 roku, ponieważ złoty medal odbierał w Rzymie, przed własną publicznością. Zaledwie kilka miesięcy później przeszedł na zawodowstwo, gdzie kontynuował zwycięski marsz. Sportowiec łącznie stoczył 90 oficjalnych pojedynków. Największy sukces? Niekwestionowane mistrzostwo świata w wadze średniej oraz lekkośredniej. W pierwszej z wymienionych kategorii wszystkie pasy zdobywał aż dwukrotnie.

Do historii przeszła także seria pojedynków bez porażki utytułowanego pięściarza. W najlepszym momencie kariery dobrnął on do liczby 56 triumfów z rzędu. Między innymi z tego właśnie powodu jego walki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem na Półwyspie Apenińskim. Rodacy wręcz szaleli za swoim idolem. Najlepszy na to dowód? W 1965 roku bój Nino Benvenutiego o mistrzostwo świata na trybunach San Siro śledziło ponad 45 tysięcy obserwatorów, o czym informuje portal "olympedia.org".