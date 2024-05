Nie złamał obietnicy. Fury "przyłapany". To zrobił po walce z Usykiem

Na walkę Tysona Fury’ego z Ołeksandrem Usykiem czekał cały bokserski świat i w tym stwierdzeniu nie ma ani krzty przesady . Na to co dzieje się w Rijadzie zerkały nawet osoby niezainteresowane sportem. Stało się tak, ponieważ wydarzenie zdominowało pierwsze strony najważniejszych gazet. W XXI wieku jeszcze nigdy nie walczono o niekwestionowane mistrzostwo wagi ciężkiej. Ostatnio z wszystkich możliwych pasów królewskiej kategorii w 1999 roku cieszył się Lennox Lewis. Brytyjczyk pokonał wtedy Evandara Holyfielda.

Przed szansą na historyczne osiągnięcie w miniony weekend stanął więc kolejny z Wyspiarzy. Na pierwsze problemy Tyson Fury natrafił jednak w trakcie przygotowań. Jeden ze sparingów zakończył się dla niego poważnym rozcięciem łuku brwiowego. Grudniową walkę z Usykiem z tego powodu odwołano. " Jestem absolutnie zdruzgotany po tak długich przygotowaniach do tej walki, byłem w doskonałej formie . Szkoda mi wszystkich zaangażowanych w to wielkie wydarzenie" - poinformował zdruzgotany 35-latek .

Usyk wrócił do gry i prawie znokautował Fury’ego

Obaj panowie w końcu zmierzyli się pół roku później, w nocy z 18 na 19 maja. Od początku w ringu działo się co niemiara. W szóstej rundzie wydawało się, że Tyson Fury jest już o krok od zwycięstwa, po tym jak jeden z jego ciosów zachwiał Ukraińcem. Obywatel naszych wschodnich sąsiadów wraz z biegiem czasu wrócił jednak do gry i w dziewiątej odsłonie to on był o krok od znokautowania przeciwnika . Brytyjczyka uratował gong oznaczający powrót do narożników.

Tyson Fury już w domu. Czekały na niego obowiązki

We wtorek okazało się, że wybitny pięściarz nie rzucił słów na wiatr. Rzeczywiście ekspresowo wrócił do domu. Fakt ten nie uszedł uwadze fotoreporterów. "The Sun" już dotarło do zdjęć przedstawiających boksera wykonywującego obowiązki domowe. Towarzyszy mu w nich żona, która jest jego ogromnym wsparciem. "Od razu przywróciła go do pracy" - napisano w artykule.