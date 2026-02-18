Nie tylko Tyson. Kolejna legenda ogłosiła walkę. Chce zbić Rosjanina

Tomasz Chabiniak

Manny Pacquiao zapewne nie przeżyje już w wieku 47 lat drugiej pięściarskiej młodości (przez niemal 13 lat w różnych okresach był mistrzem świata w 8 kategoriach wagowych), ale wciąż chce dawać radość swoim kibicom. W nocy z wtorku na środę polskiego czasu ogłosił swój kolejny pojedynek. Znamy już datę i rywala. Będzie to Rosjanin. - Powinni zmierzyć się już wcześniej w swoich karierach - ocenił promotor Arthur Pelullo.

Tłum ludzi zgromadzony wokół boksera w ringu, otoczony przez dziennikarzy, fotografów oraz osoby z jego drużyny. W centrum uwagi znajduje się zwycięski zawodnik z pasem mistrzowskim oraz podniesioną ręką.
Manny Pacquiao, 15.07.2018 r.Mohd SamsulGetty Images

Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) ogłosił termin nowej walki tuż po Mike'u Tysonie. W jego przypadku również będzie to pojedynek pokazowy, ale różnica między nimi jest taka, że 47-letni Filipińczyk w odróżnieniu do 59-letniego Amerykanina starał się o kolejne starcie profesjonalne. Przypomnijmy, że w lipcu 2025 r. wrócił do zawodowego ringu po czteroletniej przerwie, od razu z dużym wyzwaniem. Zmierzył się o pas WBC w wadze półśredniej z Mario Barriosem. Sędziowie zdecydowali o remisie, więc odebranie tytułu się nie udało. Fiasko były czempion odniósł także przy stole negocjacyjnym z mistrzem WBO Rollym Romero.

Teraz będzie miał niżej postawioną poprzeczkę. Nie dość, że jego oponent nie boksował zawodowo od czerwca 2016 roku, to wiadomo, że "pokazówka" nie wlicza się do oficjalnego rekordu pięściarzy, będzie liczyła 10 rund. Mimo to kandydat na prezydenta swojego kraju nastawia się bojowo.

Manny Pacquiao nie dostał walki zawodowej. Musi zadowolić się pokazową

Indistry Media i Banner Promotions Arthura Pelullo ogłosiły, że Pacquiao 25 kwietnia zmierzy się w Las Vegas z Rosjaninem Rusłanem Prowodnikowem (25-5, 18 KO), zwanym "Syberyjskim Rockym".

Za każdym razem, gdy walczę, noszę ze sobą Filipiny. Wsparcie ze strony mojego kraju i kibiców z całego świata nieustannie mnie inspiruje. Powrót do Las Vegas znaczy dla mnie bardzo wiele i cieszę się na współpracę z zespołem, który skupia się na stworzeniu dla kibiców wrażeń na światowym poziomie. Wracam, żeby dać im świetną walkę. Jestem gotowy
Manny Pacquiao

- Manny i Rusłan powinni byli zmierzyć się ze sobą wcześniej w swoich karierach. Obaj należą do najbardziej ekscytujących zawodników swojego pokolenia. Nigdy się nie poddają i nie ustępują. Manny pokazał w swojej ostatniej walce z Barriosem że pomimo wieku wciąż jest pięściarzem światowej klasy. Osobiście uważam, że wygrał walkę i powinien zostać mistrzem. Jeśli chodzi o Ruslana, to zawsze marzył o starciu z Pacquiao lub Mayweatherem w ringu, a teraz nadeszła ku temu okazja. Jestem przekonany, że skradnie show i sprosta zadaniu - powiedział wspomniany Pelullo.

Rosjanin w październiku 2013 roku został mistrzem świata w wadze junior półśredniej, ale stracił tytuł już przy pierwszej obronie w czerwcu 2014 r.

Bokser w pomarańczowych spodenkach i czerwonych rękawicach stoi na ringu, w tle reflektory skierowane na arenę oraz widoczne napisy zapowiadające walkę między Pacquiao i Barrios.
Manny PacquiaoHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Dwóch bokserów walczy w ringu podczas zawodowej walki, jeden z nich wyprowadza mocny cios w stronę przeciwnika, publiczność w tle skupia uwagę na wydarzeniu.
Walka Manny Pacquiao vs Mario BarriosTAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Manny Pacquiao
Manny PacquiaoPATRICK T. FALLONAFP
