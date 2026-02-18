Nie tylko Tyson. Kolejna legenda ogłosiła walkę. Chce zbić Rosjanina

Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO) ogłosił termin nowej walki tuż po Mike'u Tysonie. W jego przypadku również będzie to pojedynek pokazowy, ale różnica między nimi jest taka, że 47-letni Filipińczyk w odróżnieniu do 59-letniego Amerykanina starał się o kolejne starcie profesjonalne. Przypomnijmy, że w lipcu 2025 r. wrócił do zawodowego ringu po czteroletniej przerwie, od razu z dużym wyzwaniem. Zmierzył się o pas WBC w wadze półśredniej z Mario Barriosem. Sędziowie zdecydowali o remisie, więc odebranie tytułu się nie udało. Fiasko były czempion odniósł także przy stole negocjacyjnym z mistrzem WBO Rollym Romero.

Teraz będzie miał niżej postawioną poprzeczkę. Nie dość, że jego oponent nie boksował zawodowo od czerwca 2016 roku, to wiadomo, że "pokazówka" nie wlicza się do oficjalnego rekordu pięściarzy, będzie liczyła 10 rund. Mimo to kandydat na prezydenta swojego kraju nastawia się bojowo.

Manny Pacquiao nie dostał walki zawodowej. Musi zadowolić się pokazową

Indistry Media i Banner Promotions Arthura Pelullo ogłosiły, że Pacquiao 25 kwietnia zmierzy się w Las Vegas z Rosjaninem Rusłanem Prowodnikowem (25-5, 18 KO), zwanym "Syberyjskim Rockym".

Za każdym razem, gdy walczę, noszę ze sobą Filipiny. Wsparcie ze strony mojego kraju i kibiców z całego świata nieustannie mnie inspiruje. Powrót do Las Vegas znaczy dla mnie bardzo wiele i cieszę się na współpracę z zespołem, który skupia się na stworzeniu dla kibiców wrażeń na światowym poziomie. Wracam, żeby dać im świetną walkę. Jestem gotowy

- Manny i Rusłan powinni byli zmierzyć się ze sobą wcześniej w swoich karierach. Obaj należą do najbardziej ekscytujących zawodników swojego pokolenia. Nigdy się nie poddają i nie ustępują. Manny pokazał w swojej ostatniej walce z Barriosem że pomimo wieku wciąż jest pięściarzem światowej klasy. Osobiście uważam, że wygrał walkę i powinien zostać mistrzem. Jeśli chodzi o Ruslana, to zawsze marzył o starciu z Pacquiao lub Mayweatherem w ringu, a teraz nadeszła ku temu okazja. Jestem przekonany, że skradnie show i sprosta zadaniu - powiedział wspomniany Pelullo.

Rosjanin w październiku 2013 roku został mistrzem świata w wadze junior półśredniej, ale stracił tytuł już przy pierwszej obronie w czerwcu 2014 r.

Manny Pacquiao Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Walka Manny Pacquiao vs Mario Barrios TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Manny Pacquiao PATRICK T. FALLON AFP

