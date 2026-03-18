Nie tylko Szeremeta. Dylak już dostał informację. Dziewięć kolejnych medali

Andrzej Grupa

Rok temu z Pucharu Świata w Foz do Iguacu reprezentacja Polski przywiozła aż 11 medali: cztery panowie, a aż siedem - panie. Wtedy za kobiecą kadrę odpowiadał Tomasz Dylak, teraz pod jego opieką są już obie. A zawody w Brazylii będą pierwszym poważnym sprawdzianem dla Biało-Czerwonych. Liderki reprezentacji Polski przyjęły różne strategie przygotowań, niektóre pięściarki zobaczymy dopiero w Brazylii. Zapewne do Ameryki polecą też zawodniczki, które już walczą, choćby teraz w Montenegro Cup w Budvie. A z Czarnogóry napływają bardzo przyjemne informacje.

Wiktoria Rogalińska (w czerwonym) oraz przeciwniczka (w niebieskim) podczas walki bokserskiej na ringu.
Wiktoria Rogalińska (z lewej) wróci do Polski z kolejnym medalemPeter Byrne East News

Zeszłoroczny sezon w boksie olimpijskim zaczął się stosunkowo wcześnie, bo pierwszy Puchar Świata odbywał się w Brazylii już na przełomie marca i kwietnia. A zakończył w listopadzie: mistrzostwami Europy U-23. Tam zaś ekipa Tomasza Dylaka brylowała: siedem medali, w tym cztery złote, w dziewięciu obsadzonych kategoriach wagowych na dziesięć. To właśnie większość tych medalistek stanowić będzie teraz trzon kadry, choć oczywiście dołączą też starsze zawodniczki, z Anetą Rygielską czy Agatą Kaczmarską na czele.

    A przypomnijmy: poprzedni sezon był dla naszej kadry wyjątkowy, napędzony olimpijskim srebrem Julii Szeremety, był tego piękną kontynuacją. Z licznymi sukcesami w zawodach Pucharu Świata, z trzema finałami mistrzostw świata w Liverpoolu i złotem Kaczmarskiej, z czterema złotymi krążkami ME do lat 23 w Budapeszcie.

    W tym roku można spodziewać się kontynuacji tej serii, choć już w nieco innej konfiguracji. Bo Dylak prowadzi nie tylko kobiecą drużynę, ale też męską - zastąpił Grzegorza Proksę.

    Puchar Czarnogóry w Budvie. Dziewięć reprezentantek Polski w strefie medalowej

    Julia Szeremeta ma już pierwszą potyczkę w tym sezonie za sobą - półtora tygodnia temu wystąpiła w Baltic Cup, pewnie wypunktowała tam Niemkę Aylin Ozcelik. W ringu w Koszalinie pojawiły się zresztą zawodniczki, które teraz poleciały na turniej do Budvy, m.in. Angelika Krysztoforska, Natalia Niewiadomska, Wiktoria Rogalińska czy Nikola Prymaczenko. Z kolei Aneta Rygielski walczyła w meczu Polska - Belgia w ramach Suzuki Boxing Night 39.

    Od weekendu część kadry narodowej przebywa jednak w Budvie - tam zaczął się turniej Montenegro Cup. I w czwartek wkroczy w decydującą, medalową już fazę. Co ważniejsze - z potężnym udziałem Polek.

    Mężczyzna w białej koszulce polo z godłem Polski i logo sportowej marki stoi na tle poziomych pomarańczowych żaluzji, patrząc w bok z delikatnym uśmiechem
    Główny trener reprezentacji kobiet w ME U-17 Kamil GoińskiAdam BurakowskiEast News

    Do strefy medalowej dostało się dziewięć reprezentantek Polski, ale wyjątkowa sytuacja była w kategorii 51 kg. Tam bowiem na liście startowej pojawiły się aż cztery nasze zawodniczki: brązowe medalistki ME U-23 z Budapesztu Marta Prill (tam w kategorii 48 kg) i Nikola Prymaczenko (54 kg), uczestniczka mistrzostw świata w Liverpoolu Angelika Krysztoforska oraz najmłodsza wśród nich Nadia Formela.

    Ta ostatnia wcześniej pokonała Leah Anderton z Australii, w 1/4 finału nieznacznie uległa jednak Ukraince Sofii Turbininie. Prymaczenko pokonała z kolei 3:1 Kazaszkę Żansaję Rachymberdi, byłą brązową medalistką MŚ juniorek, Prill 4:1 wygrała z Meksykanką Metzi "La Caguamitą" López, a Krysztoforska wypunktowała 5:0 Serbkę Nikolinę Dzidę.

    W 1/2 finału, w innych kategoriach wagowych, powalczą też: Natalia Niewiadomska (48 kg), Wiktoria Rogalińska (54 kg), Weronika Dziubek i Anastazja Michałek (65 kg) oraz Aleksandra Cyrek i Amelia Kostrzewa (70 kg). Dla Rogalińskiej, Cyrek i Kostrzewy będą to pierwsze walki w turnieju.

    Szczególnie ciekawie zapowiada się rywalizacja w kadrze o miejsca w najlżejszych kategoriach, bo przecież jest jeszcze Niewiadomska, mistrzyni Europy U-23 z Budapesztu.

    Mężczyzna w sportowej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi tatuażami na ramionach siedzi przy stoliku, patrząc z powagą przed siebie.
    Tomasz Dylak, trener reprezentacji PolskiMarcin Golba/Nur Photo via AFPAFP
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja