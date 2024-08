Nie tylko Imane Khelif. Potężne kontrowersje. "Tylko sędziowie tego nie widzieli"

Wokół dwójki pięściarek rozgorzała prawdziwa, medialna burza. Doszło do tego, że oświadczenie w sprawie wydał nawet Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapewniając, że zarówno Imane Khelif, jak i Lin Yu-Ting spełniły wszystkie niezbędne wymogi, by rywalizować o medale. Wiadomo już, że obie je zdobędą. Dotarły do półfinałów swoich kategorii wagowych, a niewiadomą pozostaje jedynie, jakiego koloru krążki zawisną na ich szyjach.

