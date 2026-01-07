Nie tylko boks. Oto "druga praca" Szeremety. 34 tys. Polek zajmuje się tym samym

Latem 2024 roku o Julii Szeremecie usłyszał cały świat. Nasza reprezentantka dotarła do samego finału bokserskiego turnieju w kategorii do 57 kg na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tam lepsza okazała się Lin Yu-Ting. Mimo to srebro było historycznym sukcesem. To pierwszy medal dla Polski na igrzyskach w tej dyscyplinie 1992 roku.

W poprzednim roku Szeremeta zajęła drugie miejsce na mistrzostwach świata w Liverpoolu, zdobyła srebro Pucharu Świata w Brazylii oraz została mistrzynią Europy do lat 23. Wszystko to sprawiło, że zaledwie 22-letnia pięściarka stała się istną gwiazdą na naszym podwórku.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Natalia Bukowiecka podsumowała poprzedni sezon. “Bywało różnie”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tym fachem zajmuje się 34 tys. Polek. Wśród nich jest Julia Szeremeta. Co za grono

Okazuje się, że Julia Szeremeta nie żyje tylko samym boksem. Zawodową karierę łączy z... służbą wojskową. 22-latka jest żołnierzem Wojska Polskiego, należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. W mediach społecznościowych niejednokrotnie można zobaczyć jej zdjęcia w mundurze.

Co więcej, 11 listopada zeszłego roku srebrna medalistka ze stolicy Francji otrzymała nawet awans w wojskowych strukturach. "11.11 - Święto Niepodległości. Tym razem wyjątkowe, bo połączone z awansem" - pisała wówczas w mediach społecznościowych, informując, że została mianowana na wyższy stopień przez szefa Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, płk Mariusza Denkewicza.

"Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja to szczególna data, w której oddajemy hołd naszym barwom narodowym - bieli i czerwieni. To dzień dumy, jedności i szacunku dla historii oraz wszystkich, którzy służą Ojczyźnie" - to już zeszłoroczny wpis przy okazji Dnia Flagi.

Jak podaje Wojsko Polskie, w marcu 2025 roku służbę pełniło łącznie ponad 34 tys. Polek, z czego 21 tys. to żołnierki zawodowe. W Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym znajdziemy także... Natalię Bukowiecką (wcześniej Kaczmarek). - Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego kraju na arenach międzynarodowych i zachęcanie innych do służby wojskowej - opowiadała utytułowana lekkoatletka, zagłębiając się w specyfikę pracy sportowców w wojsku.

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCY AFP

Julia Szeremeta stawia boks na pierwszym miejscu. Decyzja, o której opowiedziała Interii, jest tego potwierdzeniem Aliaksandr Valodzin East News

Julia Szeremeta MOHD RASFAN AFP