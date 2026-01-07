Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie tylko boks. Oto "druga praca" Szeremety. 34 tys. Polek zajmuje się tym samym

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Jeden medal przywieziony z igrzysk olimpijskich sprawił, że Julia Szeremeta błyskawicznie zapisała się na kartach historii polskiego sportu. Choć boks to główny zawód i pomysł na życie 22-latki, to jednocześnie nasza wicemistrzyni z Paryża zajmuje się innym fachem. Szeremeta poszła w ślady... Natalii Bukowieckiej. Coraz więcej Polek podejmuje się tej pracy.

Młoda kobieta w jasnej marynarce siedzi na żółtej sofie w jasnym pomieszczeniu, w tle widać zielone rośliny doniczkowe i okno. Kobieta ma długie blond włosy, lekki makijaż oraz subtelny naszyjnik.
Julia SzeremetaWojciech OlkusnikEast News

Latem 2024 roku o Julii Szeremecie usłyszał cały świat. Nasza reprezentantka dotarła do samego finału bokserskiego turnieju w kategorii do 57 kg na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tam lepsza okazała się Lin Yu-Ting. Mimo to srebro było historycznym sukcesem. To pierwszy medal dla Polski na igrzyskach w tej dyscyplinie 1992 roku.

W poprzednim roku Szeremeta zajęła drugie miejsce na mistrzostwach świata w Liverpoolu, zdobyła srebro Pucharu Świata w Brazylii oraz została mistrzynią Europy do lat 23. Wszystko to sprawiło, że zaledwie 22-letnia pięściarka stała się istną gwiazdą na naszym podwórku.

Tym fachem zajmuje się 34 tys. Polek. Wśród nich jest Julia Szeremeta. Co za grono

Okazuje się, że Julia Szeremeta nie żyje tylko samym boksem. Zawodową karierę łączy z... służbą wojskową. 22-latka jest żołnierzem Wojska Polskiego, należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. W mediach społecznościowych niejednokrotnie można zobaczyć jej zdjęcia w mundurze.

    "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja to szczególna data, w której oddajemy hołd naszym barwom narodowym - bieli i czerwieni. To dzień dumy, jedności i szacunku dla historii oraz wszystkich, którzy służą Ojczyźnie" - to już zeszłoroczny wpis przy okazji Dnia Flagi.

    Jak podaje Wojsko Polskie, w marcu 2025 roku służbę pełniło łącznie ponad 34 tys. Polek, z czego 21 tys. to żołnierki zawodowe. W Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym znajdziemy także... Natalię Bukowiecką (wcześniej Kaczmarek). - Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego kraju na arenach międzynarodowych i zachęcanie innych do służby wojskowej - opowiadała utytułowana lekkoatletka, zagłębiając się w specyfikę pracy sportowców w wojsku.

    Julia Szeremeta
    Julia SzeremetaMUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCYAFP
    Młoda kobieta w białej marynarce i brązowym topie, uśmiechnięta, unosi dłoń w geście pokoju, znajduje się na zewnątrz w słoneczny dzień.
    Julia Szeremeta stawia boks na pierwszym miejscu. Decyzja, o której opowiedziała Interii, jest tego potwierdzeniemAliaksandr ValodzinEast News
    Julia Szeremeta triumfatorką Pucharu Świata World Boxing w Foz do Iguacu
    Julia SzeremetaMOHD RASFANAFP

