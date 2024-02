Nie tylko Adamek i Chalidow. Karta walk KSW Epic wypełniona. Kto walczy na gali?

Wydarzenie w Gliwicach rozpocznie się od powrotu do korzeni. Tak, jak na pierwszych galach KSW m.in. Łukasz "Juras" Jurkowski występował w tradycyjnym kimono, tak teraz w swoich Gi do klatki wejdą Piotr Kacprzak i Adam Brysz . Ich starcie okrzyknięto jako brazylijskie jiu-jitsu kontra MMA.

Zaraz później na zasadach "No Holds Barred Rules" zmierzą się Konrad Rusiński i Muslim Tulshaev. Tę walkę będzie można niemalże nazwać bez zasad, jest to jednak określenie na wyrost, ale w porównaniu do klasycznego MMA dozwolone będzie m.in. kopanie i uderzanie kolanem leżącego przeciwnika w głowę i kopnięcia typu stompy. Później wrócimy do zwykłych zasad MMA, a o miano rezerwowego w turnieju wagi ciężkiej zawalczą Ivan Erslan i Bogdan Gnidko.