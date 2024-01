Nie może zrozumieć zachowania Fury'ego. Dlatego chciałby, aby Usyk go "pobił"

Do tego pojedynku dojdzie zaledwie cztery miesiące po walce Brytyjczyka z Francisem Ngannou , która dla byłego mistrza UFC była debiutem w boksie. Mimo to Kameruńczyk był bliski wygranej, posłał nawet rywala na deski, a ten zapewnił sobie zwycięstwo dopiero decyzją sędziów, uważaną przez niektórych za kontrowersyjną.

"Chciałbym, żeby Usyk go pobił właśnie za jego ostatni występ" - powiedział bez ogródek Robert Garcia .

35-letni 'Król Cyganów" ma bilans 34 zwycięstw i tylko jeden remis, do którego doszło w 2018 roku w Staples Center w Los Angeles. W dwóch kolejnych walkach z Wilderem Brytyjczyk okazał się już jednak lepszy, najpierw zdobywając pas WBC, a potem go broniąc .

Natomiast wracając do starcia z Ngannou, to zawodnik z Manchesteru podszedł do niego chyba zbyt nonszalancko.