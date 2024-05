Nie mają litości dla Różańskiego. Kolejne ciosy w Polaka. To go zaboli

Dla polskiego boksu piątkowe starcie było jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń, o ile nie najważniejszym . Do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa w kategorii bridger stanął Łukasz Różański. Nasz rodak na szczycie nowoutworzonej dywizji uplasował się w kwietniu 2023 po triumfie nad Alenem Babiciem. Wspomniana walka w kraju nad Wisłą nie zostanie zapomniana na długie lata. Doświadczony pięściarz błyskawicznie rzucił się na Chorwata i nie dał mu nawet dojść do głosu. W drodze po marzenia pomagała mu wypełniona po brzegi hala. Gdy sędzia przerwał starcie, kilka tysięcy gardeł wybuchło radością. Wraz z nimi setki tysięcy telewidzów. Było się z czego cieszyć, Polak został w końcu mistrzem świata .

Polski boks już nie ma mistrza świata. Różański był bez szans

I udała mu się ta sztuka. Walka nie wyszła nawet poza pierwszą rundę. Gospodarz wydarzenia raz za razem lądował na deskach. Gdy trzeci raz przybysz z Wysp trafił go mocnym ciosem, 38-latek już się nie pozbierał. Sędzia policzył do dziesięciu i widząc zamroczonego Polaka zakończył jego męczarnie. Pięściarz z Rzeszowa nie dość, że pożegnał się z pasem, to na dodatek stracił miano niepokonanego.