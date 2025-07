Nie do wiary, co Usyk powiedział o Polaku. "Niebezpieczny facet"

Już 19 lipca na Wembley dojdzie do starcia gigantów pięściarstwa - Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois skrzyżują rękawice, a stawką tego pojedynku będzie tytuł niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Utytułowany Ukrainiec, który obecnie nosi miano czempiona organizacji WBA, WBC i WBO, podczas przygotowań do tej walki korzysta z pomocy dr hab. Jakuba Chyckiego. Profesor AWF Katowice z Instytutu Nauk o Sporcie odpowiedzialny jest za przygotowanie motoryczne utytułowanego pięściarza. Pomagał mu już m.in. przed ostatnimi walkami z Tysonem Furym.

Tak Ołeksandr Usyk podsumował Jakuba Chyckiego. "Polski gangster"

Na kanale DAZN na platformie YouTube opublikowano teraz materiał wideo z przygotowań Ołeksandra Usyka do walki z Danielem Duboisem. We vlogu ukraiński pięściarz poruszył temat polskiego profesora i ujawnił, co tak naprawdę myśli o Jakubie Chyckim.

"Szalony umysł. To polski gangster! Bardzo niebezpieczny facet, cały czas jest cichy, jest jak zabójca" - oznajmił Usyk.

Jakub Chycki także jest zadowolony ze współpracy z ukraińskim sportowcem. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych wyjawił, że jest pod wrażeniem pracy, jaką Usyk wykonuje. "Żeby stać się niekwestionowanym mistrzem świata trzeba być trochę z innego świata. Niezależnie od dziedziny, czy dyscypliny. Mistrzostwo Usyka to niewyłącznie wyszkolenie sportowe, psychofizyczna dyspozycja czy inne zdolności. Te wyniki to hybryda energii jaką uwalnia i roztacza wokół siebie, jego autentyczność, emocje, wartości, które reprezentuje i promuje. A do tego wszystkiego szczypta czegoś, co trudno opisać a wyróżnia go od innych. On jest po prostu z innej gliny" - przyznał.

Do tej pory współpraca Ołeksandra Usyka i Jakuba Chyckiego przynosiła efekty. Wygrał on bowiem obie walki z Tysonem Furym. Nie jest to jednak zaskoczenie - w boksie zawodowym do tej pory Ukrainiec nie odniósł jeszcze ani jednej porażki, co czyni go jednym z zawodników z najbardziej imponującym bilansem walk.

