Nie dał szans "Polskiemu Olbrzymowi", 20-latek chce zbić Usyka. "3 walki od tytułu"

Moses Itauma chciałby walki z Usykiem. Może jednak nie zdążyć

- Nie walczę dla pochwał od Usyka. Robię to dla siebie i mojej rodziny, ale jednocześnie zdecydowanie to doceniam. Muszę to teraz udowodnić. To nakłada na moje barki ogromną presję. Kiedy powiedział coś takiego, to naprawdę zwróciło to moją uwagę. Zrobił absolutnie wszystko, co można było zrobić w tym sporcie. To, że to powiedział, jest bardzo ważne, naprawdę coś znaczy. Zdecydowanie jestem jego fanem. On się zna. Potrzeba talentu, żeby dostrzec inny talent - zakończył młody pięściarz.