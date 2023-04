Nie boi się starcia z Tysonem Furym. Wcześniej na jego drodze stoi Polak

Babić, który jest niepokonany na zawodowych ringach, a 10 z 11 walk wygrał przed czasem, już spotkał się z Furym, choć nie był to oficjalny pojedynek, tylko rundy sparingowe.

" Sparowałem z Tysonem Furym jakie trzy miesiące temu . Świetnie się bawiliśmy. To były całkiem dobre rundy. Możecie go zapytać" - stwierdził Chorwat w Sky Sports.

"Oczywiście, że wziąłbym taką walkę. Jestem facetem, który kocha boks. Oddałem mu całe życie. To byłaby dla mnie absolutna przyjemność. Mogę przejść do wagi junior ciężkiej. Mogę przejść do wagi ciężkiej. Mogę walczyć w trzech kategoriach wagowych" - dodał.